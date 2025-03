Ilnapolista.it - Libera da Thiago Motta, la Juve torna a vincere (1-0 al Genoa). Tudor avvia l’azione del gol

da, la(1-0 al)Comincia bene, almeno per i tre punti, la breve avventura disulla panchina dellantus. Uno a zero ale quinto posto in classifica confermato, a un punto dal Bologna di Italiano. Vittoria non memorabile ma vittoria. Di questi tempi per lantus è grasso che cola. I calciatori, pur mostrando tanti dei soliti limiti, si sono impegnati e alla fine hanno raggiunto l’obiettivo. Rete di Yildiz al termine di un’azione personaleta dache ha spinto Koopmeiners a battere rapidamente la rimessa laterale. Il pallone è finito sulla schiena di Vlahovic: assist involontario per Yildiz che è andato in porta dopo una buona finta.Da segnalare che Koopmeiners non si è ripreso nemmeno con. E che Kolo Muani la partita se l’è vista dalla panchina.