L’export di cibo italiano supera i 69 miliardi il record di sempre

agroalimentarecontinua la sua ascesa, raggiungendo la cifradi 69,1di euro e segnando un traguardo storico per il settore. A trainare questa crescita senza precedenti è l’olio extravergine di oliva, che ha registrato un aumento del 45%,ndo in termini di incremento salumi (+10%) e formaggi e latticini (+9%). Nonostante ciò, il vino si conferma il comparto più rilevante, con un valore complessivo di 8,1di euro.I dati sono stati riportati in un report di Coldiretti pubblicato a marzo 2025 e basato sui dati Istat 2024.Olio e vino protagonisti delSecondo Coldiretti, l’olio extravergine di olivaha vissuto un autentico boom, grazie alla crescente domanda internazionale e alla qualità riconosciuta del prodotto Made in Italy, trainando l’intero comparto delle esportazioni con una crescita del 45% e arrivando a 2,5di euro.