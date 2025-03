Lanazione.it - L’ex manicomio riapre alle visite: "Si condividono storie e ricordi"

VOLTERRA Si apre un nuovo percorso della memoria attraverso il ritorno delleguidate alospedale psichiatrico di Volterra, a partire dal 6 aprile, ogni domenica, fino a settembre. Leguidate aldi Volterra offrono un’esperienza unica attraverso la storia, la memoria e le tracce di un luogo ricco di significato. Il percorso si svolge lungo i viali alberati del, esplorando la zona ospedaliera pubblica, ma non entra nei padiglioni storici, che rimangono visibili solo dall’esterno. Ogni padiglione ha una propria storia e voce, come Tebaldi, Zani e Kraepelin, tra gli altri. Non si visitano aree come il museo Lombroso o i graffiti di Nannetti, ma la narrazione delle guide, arricchita da fotografie d’epoca, renderà il tour suggestivo e profondo. La visita dura un’ora e mezza ed è adatta a tutti, con un percorso prevalentemente pianeggiante e alcune scale aggirabili.