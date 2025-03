Ilfoglio.it - L'Europa, una moglie tradita e abbandonata

Se l’fosse unache vive nel terrore di finireo addirittura malmenata – e in un certo senso proprio questa è la sua situazione rispetto al vecchio coniuge al di là dell’Atlantico – i messaggi del SignalGate sarebbero indizi utilissimi per capire le intenzioni di un partner divenuto di colpo inaffidabile. Quindi, facciamo conto che l’America sia un maschio sbadato che ha lasciato incustodito il cellulare, consentendo all’gelosa di curiosare per trovare conferma dei suoi sospetti. Cosa leggerà la poveretta sul display? Frasi di questo tenore: “Odio dover salvare ancora una volta l’” (Vance). “Condivido il disprezzo per l’che vive a scrocco. E’ PATETICA” (Hegseth) – proprio così, tutto in maiuscole. Niente male, come campanello d’allarme.