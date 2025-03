Ilfattoquotidiano.it - Lettera Usa alle aziende europee contro le politiche sulla diversita. Il governo francese: “Interferenza inaccettabile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’amministrazione Trump ha chiestograndidi conformarsi all’ordine esecutivo che vieta i programmi dedicati alla diversità, all’equità e all’inclusione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’ambasciata americana a Parigi e altre sedi diplomatiche statunitensi in Europa hanno inviato unaa diverse imprese del continente, spiegando che il provvedimento firmato dal presidente Donald Trump si applica anchestraniere che hanno contratti con ilstatunitense.Nella, visionata dal Financial Times, è incluso un questionario per certificare la conformità all’ordine esecutivo. Il documento chiededi attestare di non attuare iniziative legate alla diversità, all’equità e all’inclusione, fornendo un modulo di certificazione da compilare entro cinque giorni.