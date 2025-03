Amica.it - L’estate è (già) sulla pelle con i migliori profumi al mango

Il, frutto tropicale per eccellenza, è la nota star deiestate 2025. E non c’è da stupirsi. Con le sue sfaccettature un po’ dolci e un po’ acidule, ricreagli stessi effetti positivi e benefici dei raggi del sole. Per questo, lo troviamo soprattutto all’interno deialluminosi, rinvigorenti e vibranti. A volte sotto forma di gelato o sorbetto, altre, invece, con la sua polpa gustosa, ilregala sempre un gusto esotico ai nuovidonna estate 2025, infondendo un senso di gioia e spensieratezza che mette subito di buonumore. Non servono le neuroscienze per confermarlo: basta uno spruzzo del migliore profumo alper essere trasportati subito su un’isola caraibica.