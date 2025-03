Lanazione.it - L’eolico della discordia: "Troppi parchi proposti. Da capire bene da chi"

Da ormai un paio di anni i cittadini di molti comuni grossetani stanno facendo i conti con progetti dieolici che sono contestati perché – si sostiene – rischiano di compromettere gli equilibri economici, sociali, paesaggistici e naturalisticiMaremma. E’ per questo che molti cittadini si sono organizzati in comitati, fra i quali Maremmattiva e Ambiente e Salute Tuscia. Sono proprio queste due organizzazioni ad aver organizzato, per domani alle 17 in sala Petruccioli a Pitigliano un convegno dal titolo "No alla speculazione energetica sul nostro territorio". Interverranno rappresentanti dei due comitati organizzatori, altri esponenti di comitati dell’Amiata che invece parleranno di geotermica sulla montagna, ed è previsto l’intervento di Francesco Pratesi, figlio di Fulco Pratesi (fondatore di Wwf Italia, recentemente scomparso) sul casoVisconti Srl, la società che ha depositato alcuni progetti di eolico anche in Maremma.