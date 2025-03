Inter-news.it - L’Empoli riacciuffa il Como con Kouamé: un punto a testa!

Douvikas la sblocca eriporta in parità. Lo scontro traed Empoli, per la trentesima giornata di Serie A, termina 1-1.PRIMO TEMPO – In campo alle ore 15.00, insieme a Venezia-Bologna,-Empoli per la trentesima giornata di Serie A. La sfida salvezza allo Stadio Sinigallia si rivela particolarmente avvincente, a partire dalla mezz’ora. Al 34?, infatti,va vicinissimo al gol tuffandosi dicol pallone che termina sul fondo. Ancora Empoli pericoloso al 39?: il palo impedisce a Grassi di esultare dopo il colpo di. Sulla ribattuta ci prova anche Esposito, che però non trova lo specchio della porta.-Empoli 1-1SECONDO TEMPO – Ilrisponde dopo la ripresa, col colpo didi Goldaniga al 49?: la conclusione però finisce fuori., però, resta vivo e colpisce un altro palo:al 51? è bravo a superare il portiere in uscita e a ritrovarsi a porta vuota, meno però nella conclusione che finisce sul legno.