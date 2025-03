Sport.quotidiano.net - L'Empoli blocca il Como al Sinigaglia: 1-1, salvezza ancora da conquistare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilspreca l'occasione di mettere a segno il colpo definitivo per lacontro l', pareggiando 1-1 contro i toscani. I lariani dopo il gol del vantaggio del centravanti della nazionale greca Douvikas, si sono fatti rimontare da Kuoamè, che ha fatto una gran partita. Fabregas senza Paz e Dele Alli squalificati, conferma Cutrone in attacco e rimescola la formazione tipo con il ritorno di Sergi Roberto e Moreno e avanza Caqueret come trequartista.falloso all'inizio, stoppa gli affondi lariani. Strefezza fa sfilare un cross rasoterra davanti alla porta di Vasquez. Si sente la mancanza di Nico Paz sullo sviluppo del gioco e solo dopo dieci minuti, Fabregas tramite Guindos in panchina inverte, fasce fra Diao e Strefezza. Da un doppio passaggio da calcio d'angolo, al 20' Strefezza mette in area un pallone, che viene deviato in rete di testa da Goldaniga, ma Mariani annulla per fuorigioco.