Lei può adottare la figlia biologica della compagna via libera dal tribunale di Firenze | il caso sulla stepchild adoption

Ilper i minorenni diha riconosciuto a una donna toscana di 40 anni il diritto dilasua, sfruttando la, prevista da una sentenzaCassazione del 2016. La notizia è riportata oggi dal Corriere Fiorentino.Che cosa dice la legge sulle adozioni per le coppie omosessualiIn Italia, le coppie omosessuali unite civilmente non possono, tranne in casi eccezionali. La decisione deldi, presa il 10 marzo, rientra proprio in una di queste situazioni. Le due donne, entrambe impiegate nel settore sanitario in Toscana, stanno insieme dal 2015 e nel 2018 si sono unite civilmente. Due anni dopo, hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita in Spagna, grazie alla quale è nata la loro bambina.