LEGO porta la primavera in città per un weekend di fiori e mattoncini

Leggi su Funweek.it

Se il meteo fa le bizze in quest’ultimodi marzo, are lanel centro di Milano ci pensaItalia che celebra l’arrivo della bella stagione con unche profuma died esperienze da condividere. Il 29 e 30 marzo, infatti, Piazza Gae Aulenti e la Biblioteca degli Alberi si tingono di colori e creatività, trasformandosi nel regno del brand danese. Nel cuore del capoluogo spicca, tra un palazzo a vetri e l’altro, un’oasi iper colorata. È quella di Le Florist, il Flower Truck che ha già fatto impazzire Parigi, Londra e Monaco. Nelle giornate di sabato (12-18) e domenica (10-18), questo negozio su ruote diventa un’esplosione di colori con i set della collezioneBotanicals. Installazioni floreali da lasciare a bocca aperta, un Flower Market per scoprire curiosità sui, foto primaverili da instagrammare e workshop per creare i propriin: un’esperienza gratuita e aperta a tutti (ma i laboratori sono per over 18, con i minori accompagnati dai 6 anni in su).