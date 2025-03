Screenworld.it - Legend of Zelda: arriva un importante aggiornamento sul film (non ci crederete mai)

Fan diall’attenti! Unto sull’atteso adattamento cinematografico dell’amata serie videoludica e molto probabilmente non ci, ma è tutto vero. Ebbene ildiofha finalmente una data di uscita, ovvero il 26 Marzo 2027. Ad annunciarlo, secondo quanto riportato da Variety, è stata proprio la Nintendo nella sua nuova app Nintendo Today Venerdì 28 Marzo 2025.Questa notiziaad un anno e mezzo di distanza dal primo annuncio sul. Infatti fu nel novembre del 2023 che il creatore di, Shigeru Miyamoto, rivelò sui social media che un live action del gioco era in lavorazione. All’epoca condivise anche che ilsarebbe stato prodotto da lui stesso e da Avi Arad, aggiungendo che era stato lui a chiedere ad Arad di produrre l’adattamento cinematografico diinsieme.