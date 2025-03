Avellinotoday.it - "Legami di solidarietà a sostegno delle donne": l'evento di AMDOS ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

Per il Ventennale di, si terrà un incontro in ricordo di Silvana lanuario, "di", il 29 marzo 2025 alle ore 17.00 presso Villa Amendola (Via Due Principati,).