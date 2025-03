Sport.quotidiano.net - Lecce-Roma: tra salvezza e Champions, sfida tutta giallorossa in Salento. Formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 marzo 2025 – Momenti opposti, ambizioni diverse, l'unica cosa in comune è il colore della maglia.al giallorosso in quel del Via del Mare tra, match che mette di fronte squadre con obiettivi, classifica e stato di forma agli antipodi. Da una parte i salentini sono a caccia di una scossa dopo quattro sconfitte consecutive: la zona retrocessione è ancora a distanza di sicurezza, ma se non si vuole finire risucchiati è necessario far muovere nuovamente la classifica. I capitolini invece nelle ultime settimane sanno solo vincere e dopo aver digerito anche l'eliminazione in Europa League, ora hanno la testa solo sul campionato, dove sono prepotentemente rientrati in corsa per laLeague. Il calcio d'inizio inè fissato per le ore 20:45 di sabato 29 marzo 2025.