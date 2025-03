Sololaroma.it - Lecce-Roma Streaming Gratis: l’anticipo di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali, laA è tornata protagonista dopo due settimane di stop, con la trentesima giornata iniziata nel corso della giornata di oggi. A concludere il programma di questo sabato 29 marzo saràche vedrà scendere in campo la, impegnata nella trasferta dicon fischio d’inizio alle ore 20.45. Partita decisamente importante per la formazione di Claudio Ranieri, che cercherà un nuovo risultato positivo per alimentare la corsa all’Europa e alla Champions League.Il momento diIloccupa momentaneamente il 16° posto in classifica ed in questo finale di stagione dovrà cercare di guadagnarsi il mantenimento della categoria. La salvezza resta l’obiettivo della formazione di Giampaolo, che però è reduce da una striscia di quattro sconfitte consecutive, che hanno portato il vantaggio rispetto al terzultimo posto a ridursi a sole due lunghezze di vantaggio.