Lecce-Roma, scontri tra tifosi e polizia: interviene la Digos

Le fasi antecedenti all’inizio della sfida trasono state segnate da non poche tensioni. Alcunidella, infatti, hanno avuto uno scontro con lasalentina, da cui è derivato un arresto.I FATTI –si sta disputando allo Stadio Via del Mare, con il match momentaneamente fermo sul punteggio di 0-0. Uno scontro vero e proprio è andato in scena prima dell’inizio dell’incontro, con alcunidellache hanno tentato di introdurre fumogeni e bastoni nel settore ospiti. Ladel luogo, accertata la situazione, ha reagito per evitare che si potessero verificare atti di violenza durante lo svolgimento del match. Ne è derivata una colluttazione tra forze dell’ordine e gruppo di facinorosi giallorossi, da cui per fortuna non è derivato alcun ferito.