Sololaroma.it - Lecce-Roma, Batistuta show e non solo: gli scontri più celebri

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi sarà determinante per la. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la sosta per le Nazionali e vogliono rimanere sulla retta via, in un inizio di 2025 estremamente positivo. La squadra sta continuando a scalare la classifica ed è arrivata a soli quattro punti dal 4° posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno passare indenni le prossime 9 finali, con la prima di queste che andrà in scena alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il. Un match delicato, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è ben consapevole di dover mettere in cascina punti pesanti, espugnando un campo pesante. Il coach di Testaccio si affiderà anche aglidel passato, agli incroci importanti degli ultimi anni.