Sololaroma.it - Lecce-Roma 0-1, Ranieri: “Importante vincere. Futuro? È giusto cambiare”

Leggi su Sololaroma.it

Gli anticipi della trentesima giornata di Serie A si concluderanno con il match tra, che si affronteranno al Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudiochiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.11 minuti fa29 Marzo 2025 23:03 23:03: “Questi gol gli fanno bene”Queste le parole dia Sky Sport al termine della gara: “Bisogna sempre crederci fino alla fine. Era una partita difficile ma siamo entrati in campo concentrati. Abbiamo sbagliato due gol facili e abbiamo rischiato su errori nostri. Nel secono tempo la partita è stata più combattuta, ma era. La squadra ha lottato e sappiamo quanto è difficile fare punti contro le squadre in lotta per non retrocedere”.