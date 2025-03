Internews24.com - Lecce Roma 0-1, Dovbyk regala la vittoria ai giallorossi. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione0-1,laai. Lanel corso del 30° turnoFinisce qui, isuperano di misura la squadra di Giampaolo. Nella parte conclusiva del match, all'80' minuto,come un fulmine a ciel sereno punisce i padroni di casando i 3 punti a Ranieri. Lasi porta a ridosso della Juventus che adesso dista solo 3 lunghezze, occupando la sesta posizione in. Ilsi è affacciato dalle parti di Svilar portando tre conclusioni dentro lo specchio che non si sono però rivelate efficaci per pareggiare i conti. Ecco il nuovo volto delladel campionato diA.Inter 64Napoli 61Atalanta 58Bologna 56Juventus 5552Lazio 51Fiorentina 48Milan 47Udinese 40Torino 38Genoa 35Como 30Verona 29Cagliari 26Parma 2525Empoli 23Venezia 20Monza 15