Le tensioni Europa-Russia-Usa e il ruolo (sottovalutato) della Cina

Riccardi ?, anche se al suo interno ci sono divergenze notevoli, è in attesa di conoscere l’evolversimediazione di Trump con laper porre fine alla guerra in Ucraina. Questo Paese al confine con Mosca pare essere più oggetto che soggetto nel decidere sul suo destino. Ragioni di sicurezza e non solo hanno messo sul chi vive Bruxelles che sta esaminando come e in che modo doversi armare. La, per impegno bellico e sanzioni, si sta dissanguando. Senza il sostegno dell’Impero celeste, principale competitor di Washington, sarebbe rapidamente messa in ginocchio. Trump ne è conscio. Per assicurare la prosperità economica mondiale dovrà favorire la riconciliazione sino-americana piuttosto che allearsi con Putin. Il quale non può ignorare l’opinione pubblica e quella dei suoi sodali tecnocrati preoccupati per i loro portafogli.