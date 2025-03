Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 29 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292025. Ariete Partenza. La vita vi offre una nuova opportunità, così annuncia la Luna nel segno che diventa Luna nuova alle ore 10:59 (numeri fortunati?). In aspetto con Giove e Mercurio, apre un nuovo capitolo nel lavoro, affari. Chi cerca un posto di lavoro si faccia avanti, sono favorite le complesse transazioni finanziarie, senza rinunciare a un sogno d'amore. Nettuno, pianeta dei sogni entra in Ariete in simultanea con il novilunio, l'ingresso avviene a distanza di 164 anni. Toro La prossima Luna nuova sarà vostra, potete già cominciare a studiare cambiamenti in casa e nel lavoro. Seguite gli interessi e le proprietà.