Amica.it - Le sfilate primavera estate 2025 riportano in auge questa tendenza eccentrica e molto chic

Leggi su Amica.it

Quella di indossare i bracciali sul polsino non è una novità. Eppure ogni volta cheriappare, riesce sempre ad attirare l’attenzione, quasi fosse qualcosa di mai visto o di particolarmente audace. A osservarla bene, non c’è niente di più semplice da replicare. Ed è per questo che la si dovrebbe vedere in giropiù spesso di quanto invece accade. Sarà che molte persone la considerano un gesto da riservare a persone eccentriche e un po’ snob. Oppure che può sembrare scomoda o poco pratica. Sta di fatto che in passato ha fatto fatica ad attecchire.Per lainvece sembrano esserci buone speranze. Complici alcune tra lepiù prestigiose della stagione, il trend dei bracciali sul polsino sono riapparsi più in forma che mai.