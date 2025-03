Ilfattoquotidiano.it - “Le scene di sesso con Edoardo Leo in ‘Follemente’? Ero in imbarazzo a vederlo con mio padre. Al mio fidanzato non hanno fatto piacere”: le confessioni di Pilar Fogliati

è senza dubbio tra le attrici del momento. Non potrebbe non essere così visto il clamoroso boom di FolleMente, il film di Paolo Genovese che ha già conquistato più di 2 milioni di spettatori al cinema e sfondato il muro dei 16 milioni di euro di incassi, sorpassando Diamanti di Ferzan Ozpetek. Laè la protagonista della pellicola conLeo – al primo appuntamento pensano di essere soli, ma in realtà sono accompagnati dalle varie sfaccettature della loro personalità, che vivono sullo schermo in carne e ossa (interpretati da Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) -, e nel film non mancano dellediche non sono piaciute al suo veroe la reazione di papà eallediA raccontare la reazione del papà e quella delè la stessa, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ammette di aver provatoquando ha rivisto il film con il, soprattutto per lediconLeo.