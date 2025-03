Sport.quotidiano.net - Le pagelle, tante insufficienze nella squadra di D’Angelo. Chichizola sbaglia l’uscita sul gol decisivo. Di Serio il migliore in campo, Elia sotto tono

5: esco, non esco e Borrelli ne approfitta per insaccare di testa la rete del vantaggio bresciano, un errore che pesa come un macigno nell’economia della gara. Si riscatta salvando la porta spezzina in quattro occasioni su Borrelli. WISNIEWSKI 6: fa il suo senza eccellere, con qualche errore tecnico. HRISTOV 6: tiene a galla la nave, nel corso della prima frazione di gioco, con interventi di esperienza e intuito. MATEJU 6: si nota per una chiusura provvidenziale sul tentativo di Bisoli (46’ BERTOLA 6,5: un suo suo bolide è respinto dal portiere).5: sovrastato da Borrelli in occasione della rete del vantaggio, si divora un gol incredibile, a porta vuota. Bene gli scatti, non altrettanto i cross, quasi tutti prevedibili (68’ COLAK 5: non incide). KOUDA 4,5: troppi, tanti errori nel palleggio e nelle scelte, alza la cresta in un paio di occasioni con due fendenti deviati in angolo dalla difesa bresciana.