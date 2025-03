Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Shengelia dà l’esempio. Polonara è perfetto. Pajola si riscatta

Cordinier 6,5 (in 23’ 4/4 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 4 assist). Quando prende palla ed entra è immarcabile. Holiday 6 (in 10’ 1/2 da tre, 3 rimbalzi, 4 perse, un assist). Si vede solo nell’ultimo quarto. Belinelli 6,5 (in 21’ 2/2 da due, 2/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Timbra la prova con punti e presenza.7 (in 20’ 2/2 da due, 1/1 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 8 assist, 2 stoppate date). Assist e regia. Clyburn 6,5 (in 19’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 4/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist). Tira tanto, lo fa bene.7 (in 24’ 6/7 da due, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, 3 perse, 5 assist, una stoppata data). Solito imprescindibile punto di riferimento. Hackett 6 (in 15’ 3/3 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 5 assist).