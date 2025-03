Lapresse.it - Le imprese italiane pagano 21 miliardi l’anno di imposte ambientali

Nell’ultimo Consiglio dei ministri, il governo ha differito al primo gennaio 2026 – ma non ha eliminato – l’obbligo per le piccole e microdi dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali derivanti da eventiestremi. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre segnala, però, come ogni anno le società private paghino già allo Stato e alle sue articolazioni periferiche ben 21di euro di, che dovrebbero servire proprio a mitigare i rischi di calamità naturali., cosa dice la Cgia“Ancorché la destinazione d’uso dellenon sia vincolata, – spiega la Cgia – una parte di questi soldi potrebbe essere utilizzata per la pulizia dell’alveo dei fiumi, per la manutenzione degli argini e delle rive, per la realizzazione dei bacini di laminazione e/o le casse di espansione.