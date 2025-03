It.insideover.com - Le espulsioni silenziose dei migranti dagli Usa verso il Nicaragua

Cinque voli charter, decine di nicaraguensi rimpatriati, nessuna dichiarazione ufficiale. Così, in un silenzio istituzionale che suona come una resa, Managua accoglie iespulsiStati Uniti sotto l’amministrazione Trump. Nessuna cerimonia, nessuna presa di posizione pubblica. Solo rampe isolate, scorte militari e discrezione assoluta.Un ritorno senza voltoOgni due giovedì, puntuali come un rituale che nessuno vuole raccontare, gli aerei della compagnia Global X atterrano all’aeroporto Augusto C. Sandino. Partono dalla Louisiana o dal Texas, non compaiono negli elenchi ufficiali, ma vengono rintracciati grazie alle piattaforme di tracciamento aereo e alla rete informale di appassionati che fotografano ciò che gli Stati preferiscono non vedere.Il governo Ortega non fornisce dettagli, non aggiorna più i comunicati sui rimpatri dal 2019.