Ilfattoquotidiano.it - Le cinque ragioni per cui Elon Musk incarna tutte le contraddizioni del capitalismo Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, chi era costui? Riecheggiando un famoso incipit manzoniano chissà se tra cinquant’anni il miliardario bianco e sudafricano, l’uomo più ricco del mondo, non sarà nemmeno menzionato oppure se invece sarà ricordato come la figura che ha deviato ilamericano verso nuove traiettorie.Ovviamente ora non è dato saperlo. Quello che invece sappiamo è che il miliardario biancoledel, un tempo democratico, americano. Proviamo a enumerarle, anche se il calcolo non è esaustivo e molte altre potrebbero emergere come da un vaso di Pandora.La prima riguarda il rapporto tra il denaro e la politica, mai così solido.ha ampiamente finanziato la campagna elettorale di Trump e ora occupa di fatto la posizione numero due nell’Amministrazione americana.