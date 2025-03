Ilfattoquotidiano.it - Le assaggiatrici di Silvio Soldini, bocconcino cinematografico un po’ avvelenato

L’ho visto ma non l’ho sentito. Ledisarà ricordato come il film dove per un’analisi critica utilizzare il concetto di “autore”, comunque la pensiate, non serve granché. Già, perché Lesi può vagamente, pardon, gustare solo se si esce dal paradigma esclusivo che ha investito la critica cinematografica dai Cahiers in avanti. Inutile cercare fili, poetiche, incastri con ciò cheha girato fino a qualche anno fa (è quello di un capolavoro romantico surreale e, mi si permetta, immortale, come Pane e tulipani).Leè una generica, piatta, anche se produttivamente robusta, fiction Rai in costume, riempita di cliché nazisti, giocata su un unico piano di lettura (il sadico sacrificio involontario della persona comune), imballata su primi piani in campi e controcampi che non fanno più nemmeno in Il paradiso delle signore.