L' avventura di tre fratelli siculo-iraniani che hanno portato in Sicilia un kebab di qualità

Un viaggio da Palermo alla Persia, dal Mediterraneo al Medioriente, con uno sguardo che arriva fino al sud-est asiatico e il Sud America.È il viaggio di ritorno dei treMaziar, Farhad e Shahin Firouzi, nati e cresciuti a Palermo da padre iraniano e mammana, che con Jun- il locale che in meno di tre anni tre ha già fatto il bis- sono tornati nell’isola dopo tanto peregrinare in giro per il mondo. Jun, che in persiano significa affettuosamente “caro”, rivela l’identità di questo progetto nel suo tagline: "with love". Ed è il, la cui origine si perde tra storia e leggende, il piatto simbolo della cucina di Jun, che accoglie anche gran parte dei piatti iconici dello street food globale.Dal Mediterraneo fino al Medio OrienteLo spirito levantino fa da apripista al menù: hummus, falafel, patate allo za’atar, spanakopita, gli arrosticini di entraña con diaframma di vitello grigliato al chimichurri.