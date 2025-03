Anteprima24.it - Lavori per la nuova linea ferroviaria: interruzione idrica tra Benevento, Ponte e Torrecuso

Tempo di lettura: 5 minutiAvviso SospensioneRisoluzione interferenzee opere accessorie con la condotta dell’Acquedotto Campano DN500 – IN610 e IN613, interessati dalla sospensione i Comuni di(zona Torrepalazzo).A seguito della nota della Regione Campania prot. PG/2025/0157972 del 27.03.2025, con cui è stata comunicata l’dalle ore 16:00 del 03/04/2025 alle ore 22.00 del giorno 04/04/2025, per effetto delle attività indicate in oggetto, si comunicano le informazioni relative ai Comuni interessati e le zone di questi coinvolte.Informazioni relative al Comune di.A decorrere dalle ore 16:00 di Giovedì 03 aprile e sino alle ore 22:00 di Venerdì 04 Aprile, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazionenelle seguenti zone:* Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona diValentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;* Contrade Coluonni e San Cumano* Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);* Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;* Zona San Liberatore e Monteguardia;* Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;* Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;* Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F.