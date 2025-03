Lanazione.it - Lavori al Rio Melara. Progetto da sei milioni

Leggi su Lanazione.it

Seidi euro per idi mitigazione del rischio idraulico del Rio, nel tratto di attraversamento dell’area Siman in prossimità di via del Molo. È quanto messo sul piatto dall’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale (con un ocntributo della Regione) per mitigare il rischio idrogeologico di uno dei principali canali che sfocia nell’area portuale. Nei giorni scorsi è è stato firmato dal commissario straordinario Federica Montaresi il decreto di approvazione deldefinitivo e del relativo quadro economico dei. "L’opera che verrà realizzata dall’Adsp rappresenta un intervento fondamentale sia per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico sia per garantire la realizzazione dell’ampliamento del Molo Ravano in quanto strettamente collegato ad esso" afferma la Montaresi.