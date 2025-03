Lavezzi e altri due grandi ex per Napoli-Milan | sorpresa super per i tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Serata diemozioni quella in programma allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra ile il: Ezequieldue ex sono attesi a Fuorigrotta.Manca sempre meno all’inizio della sfida tra ile il, il cui fischio d’inizio è in programma per domenica 30 marzo alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, gli azzurri sono chiamati a dare un segnale importante alla lotta Scudetto, considerando anche come si è evoluta la classifica in seguito a un periodo non altamente esaltante per gli uomini guidati da Antonio Conte.Lo stadio Maradona si preannuncia sold out, con ipronti a sostenere i propri beniamini in un match che può dire molto sulle speranze tricolori del partenopei che, secondo quanto si è appreso quest’oggi in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, continua a crede nella possibilità di poter dare del filo da torcere, da qui alla fine, all’Inter, ora prima in classifica.