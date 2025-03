Lautaro titolare nel derby? La situazione

Leggi su Ilnerazzurro.it

Per la partita di domani alle 18 contro l’Udinese, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi non potrà contare suMartinez, a causa di un risentimento ai flessori che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche giorno. Per questo motivo, c’è un serrato ballottaggio in attacco, con il solo Thuram sicuro del posto, mentre poi è una corsa a tre tra Correa, che al momento sembra essere il favorito, e poi Arnautovic e Taremi. Il capitano nerazzurro però dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei suoi compagni la prossima settimana, ma ci sarà per ildi Coppa Italia contro il Milan?in dubbio per ilNon arrivano notizie molto confortanti sulle condizioni dell’attaccante argentino: infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport,Martinez potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo solo negli ultimi giorni della prossima settimana.