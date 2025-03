Inter-news.it - Lautaro Martinez rimarca: «Il rispetto è la cosa principale. Razzismo si combatte uniti!»

ha presentato la sua visione in merito ai valori che devono avere la prevalenza sul rettangolo di gioco, indicando inoltre le modalità da seguire per estirpare ilnel calcio. I VALORI –si è pronunciato a DAZN su alcuni temi di cui si tende a parlare meno frequentemente nel mondo del calcio. Dopo una prima parte relativa all’Inter e al Mondiale per Club (potete trovarla qui), il calciatore nerazzurro ha infatti affrontato il discorso relativo ai valori che non devono mai mancare nel rapporto tra i calciatori: «Vi sono sempre 2-3 cose dare, ma questa è senza dubbio la più importante: unirsi e rispettarsi a vicenda, per rispettare le opinioni degli altri e consentire agli altri tifosi di esprimersi in libertà. Questo è il tema, esprimersi liberamente significa rispettare gli altri».