Inter-news.it - Lautaro Martinez esalta l’Inter: «Siamo tra i migliori al mondo». E sul River Plate!

Leggi su Inter-news.it

ha parlato dei successi ottenuti con la maglia del, commentando poi i prossimi impegni del Mondiale per Club.LA SITUAZIONE –ha rilasciato un’intervista a DAZN in vista del Mondiale per Club che dovrà disputare. Dopo un’anticipazione diffusa in giornata (che potete trovare qui), sul canale Youtube di DAZN è stata trasmessavista integrale, nella quale il Toro argentino si è anche espresso sui trionfi fin qui ottenuti con i nerazzurri. Di seguito il suo commento: «Abbiamo vinto tanto negli ultimi anni, l’ultimo trofeo è stato speciale per noi perché abbiamo conquistato la seconda stella battendo i nostri rivali del Milan. Grazie a Dio ciriusciti, ciò rimarrà nella storia. Ciò rendeuno deiclub italiani e del