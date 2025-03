Internews24.com - Lautaro Martinez e il retroscena dallo spogliatoio: «Chi sono i più simpatici all’Inter»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato a Dazn soffermandosi anche sui compagni di squadrasi è espresso a DAZN sul momento dell’Inter, le dichiarazioni anche sui suoi compagni di squadra in nerazzurro. Le parole dell’argentino sui giocatori piùnellonerazzurro:– «Ce netanti. Siamo un gruppo divertente, l’allegria è molto importante nello. Marko Arnautovic ha sempre un sorriso per tutti, poi Nicolò Barella, Federico Dimarco. Citanti ragazzi divertenti che organizzano scherzi. Ora non ne ricordo uno specifico da raccontare che ci ha fatto ridere molto, ma siamo un gruppo simpatico e questo è importante nella vita di tutti i giorni»CON COSA SI IDENTIFICA L’INTER- «L’Inter si identifica molto con la passione. Per me è la parola che rappresenta meglio l’Inter: passione.