Lautaro Inter il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare

di Redazione, ilil suopuò, in vista dei prossimi impegni dei nerazzurriTra i grandi assenti nel match di domani contro l‘Udinese, ci sarà anche ildell’Martinez, che sta recuperando dal problema fisico che gli ha impedito anche di scendere in campo con la Nazionale argentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Toro potrebbenel derby di Coppa Italia con il Milan, magari partendo dalla panchina.i dettagli:-«De Vrij ok, Zalewski quasi: entrambi domani saranno in panchina, pronti a dare una mano a Inzaghi. Sì, la sosta ha prodotto gli effetti sperati, perché l’emergenza in casaè rientrata. Resta fuori Dumfries, che con il permesso del club svolgerà la prima fase delin Olanda.