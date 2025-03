Sport.quotidiano.net - Laurenti, il doppio ex di domenica: "Spal superiore, il rischio è l’ansia"

Gianlucaha disputato gli ultimi campionati professionistici della sua carriera con la maglia del Legnago Salus. Peraltro lavorando anche agli ordini di mister Bagatti, tornato sulla panchina del club veneto nel corso di questa stagione dopo l’esonero di Contini. La scelta di mandare la squadra in ritiro lascia perplesso ilex, che invita a non sottovalutare l’ultima della classe. "Ritiri punitivi ricordo di averne fatto praticamente soltanto uno ai tempi della, quando ero molto giovane – spiega–. Chiaramente ho giocato in tante squadre che avevano dei problemi, ma la decisione di mandare la squadra in ritiro non è mai stata presa. Personalmente la considero una sorta di ultima spiaggia, non so se possa servire a qualcosa. Inoltre, i giocatori più esperti di solito la serenità la trovano in famiglia".