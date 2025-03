Bergamonews.it - L’Atalanta recupera Cuadrado e Retegui: sono entrambi convocati per la Fiorentina

Bergamo. Recuperi in extremis, pure se non, come normale che sia, al 100%:alla vigilia della trasferta di Firenze ritrova sia Juanche Mateoper la sfida allain programma domenica 30 marzo alle 15.Reduci da infortuni di natura muscolare,rientrati in gruppo nella seduta pomeridiana di sabato che ha preceduto la partenza per la Toscana. Non hanno svolto l’intero allenamento con la squadra, ma di fatto quanto basta per poter essere a disposizione, pur non avendo i novanta minuti nelle gambe ed essendorientrati anzitempo rispetto alle previsioni.D’altronde le assenze non mancano: ce ne vorrà ancora prima di rivedere Kossouonu e Posch, mentre Scalvini e Scamacca la stagione l’hanno finita. In più si è fermato anche capitan Rafael Toloi, fermato da una pubalgia e non convocato.