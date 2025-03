Laspunta.it - L’associazione Shanky piange Ennio Manciocchi

Leggi su Laspunta.it

Partecipata cerimonia a Velletri per la scomparsa di. Conosciuto in città per essere stato tra i fondatori delsi è spento presso la Clinica Ini di Grottaferrata, dopo una lunga malattia. Elio Delle Chiaie e tutto l’organigramma dell’ Associazione “” hanno espresso tutto il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia. Daniele suona la fisarmonica per l’ultima volta al suo papà“E’ stato, un apprezzato Tecnico di Radiologia, un grande insegnante di fisarmonica. Una persona con disabilità ma con grande forza d’animo e uno dei 7 Fondatori della nostra Associazione “”. Sempre operativo e attivo nel sociale e nel sostegno ai disabili ” ha commentato Delle Chiaie parlando del suo amico ed ex collega scomparso. Al termine della Messa Funebre di stamattina in Cattedrale di San Clemente a Velletri, il figlio Daniele, ha dedicato un brano musicale con la fisarmonica al suo amato papà tra la commozione generale e un lungo applauso finale.