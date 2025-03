Ilfogliettone.it - LASCIA MARE FUORI | Dopo 5 stagioni da protagonista ha mollato la serie: è finita e questa volta per sempre

Leggi su Ilfogliettone.it

La popolare fiction della Rai perderà un altro dei suoi protagonisti inquinta stagione: gli appassionati sono disperati.La quinta stagione disi apre con un significativo ricambio di protagonisti, portando con sé l’uscita di scena di volti storici come Carmine (Massimiliano Caiazzo) ed Edoardo (Matteo Paolillo). Questo cambiamento segna una snella, con nuovi personaggi pronti a prenderne il testimone e storie che si intrecciano in modo inaspettato. I dodici episodi portano con sé emozioni forti, tra redenzione, vendetta e tragici epiloghi.Tra le buone notizie, Silvia (Clotilde Esposito) riesce finalmente a dimostrare la propria innocenza grazie alla confessione di Micciarella (Giuseppe Pirozzi), che ammette di essere l’assassino dell’avvocato Alfredo.il rilascio, Silvia esce dall’IPM con il desiderio di ricostruirsi una vita, sognando di lavorare in un ristorante e, un giorno, aprirne uno tutto suo.