Largo agli studenti stranieri. Intesa tra ateneo e Questura

Un passo avanti nell’accoglienza e nel supportointernazionali, con l’obiettivo di rendere più semplici le procedure di rilascio del permesso di soggiorno.che sono sempre di più, confermando un trend in crescita, e che si trovano bene a Macerata, mostrando particolare soddisfazione per la qualità della vita. L’Università di Macerata ha ufficializzato un accordo di collaborazione con ladi Macerata per facilitare le procedure di rilascio del permesso di soggiornoprovenienti dall’estero. L’accordo è stato siglato dal questore di Macerata, Gianpaolo Patruno, e dal rettore dell’Università, John McCourt, ed avrà una durata quinquennale. Erano presenti anche il commissario Massimo Santecchia, dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Benedetta Barbisan, docente Unimc delegata per le Relazioni internazionali, la mobilità internazionale e l’internazionalizzazione della didattica, e Antonella Tiberi, dirigente dell’Ufficio Mobilità Internazionale.