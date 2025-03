Iodonna.it - L'archeologo Altamura: «Parliamo, in anni, di un periodo tra il 9300 e il 7500 a.C» La necropoli più antica del Lazio , affacciata sul mar Tirreno. Ossa umane preistoriche, risalenti al Mesolitico

La piùdel? È al Circeo,sul maral, sono riaffiorate, a sorpresa, durante scavi archeologici a Riparo Blanc. Non in una delle numerose grottesul mare ai piedi del massiccio del Circeo, ma in un “riparo” ai piedi di una falesia che oggi porta il nome di Alberto Carlo Blanc, lo studioso che ha portato agli onori delle cronache i siti paleolitici del Circeo negli’30 e ’40. Leggi anche › Il boom degli archeologi Tra il 2016 e il 2019 gli archeologi Flavioe Margherita Mussi, all’epoca con l’Università di Roma Sapienza, intraprendono nuovi scavi sul sito che, nel frattempo, è stato dimenticato.