Ilgiorno.it - L’applauso del sindaco: "Dei nuovi proprietari apprezzo i manager e la validità del piano"

L’annuncio della creazione di un polo farmaceutico all’avanguardia a Nerviano è stato accolto con grande entusiasmo per le opportunità che porterà al territorio. Tra gli aspetti più rilevanti del progetto spicca la creazione di oltre 300 posti di lavoro entro il 2029, elemento che rafforza il ruolo strategico della cittadina nell’ambito della ricerca farmaceutica. Daniela Colombo,dal 2021, ha seguito in prima persona l’evoluzione del sito Teva sin dai giorni in cui era stato aperto un tavolo in Regione per definire le sorti dell’azienda e dei lavoratori: "In quell’occasione alcuni operatori si erano candidati per l’acquisizione dell’azienda con proposte sempre giudicate insufficienti da parte di Teva, la proprietà israeliana. Le trattative hanno poi portato alla completa dismissione del sito, venduto attraverso un’operazione di real estate a un soggetto molto interessato a diversi mercati ma soprattutto a quello farmaceutico, in cui opera direttamente.