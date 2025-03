Laprimapagina.it - “L’Angelo senza le Ali”. Lettera a Davide” presentato presso la Casa della Cultura di Piscopio

Ecco l’articolo del giornalista Lino Fresca sulla presentazione del libro di Antonio Pierno, tenutasi a Vibo Valentia.ieri pomeriggio nelladi“L’ Angelole Ali”.” firmato dallo scrittore Antonio Piperno. Il volume, edito da “Libritalia” racconta il percorso doloroso del piccolovolato in cielo prematuramente per un male incurabile. Erano presenti, oltre all’autore Antonio Piperno, l’editore Enrico Bonanno e un folto pubblico che ha seguito con grande partecipazione il raccontovita terrena di: “il bambino che parlava con gli Angeli”.Fiorillo non è stato dimenticato. Il suo ricordo è ancora vivo nella sua famiglia, nelle sue maestre e nei suoi compagni di scuola che non vogliono dimenticarlo mai.A raccontare il libro in tutte le sue sfumature l’antropologo prof.