Ilrestodelcarlino.it - L’albergo dei piloti e delle star. Il Molino rosso festeggia 55 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’hotelhato i suoi primi 55di storia. Un punto fermo nel panorama dell’ospitalità della città, con protagonista due generazioni della famiglia Galassi, a colpi di qualità, professionalità e rinnovamento. Da meta prediletta dei vip alla nuova filosofia che strizza l’occhio all’accoglienza green: "Un traguardo storico che ci riempie di soddisfazione – fanno sapere dal-. I ricordi sono tantissimi: daidue e quattro ruote di scena all’autodromo Enzo e Dino Ferrari alle squadre di calcio con fuoriclasse come Maradona". Senza dimenticare i mondiali di Italia ’90, con la formazione degli Emirati Arabi in ritiro ad Imola, ed il servizio di catering in giro per il mondo: "Siamo stati un po’ ovunque, dal Principato di Monaco al Sudamerica passando per la Città del Vaticano – raccontano -.