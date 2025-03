Ilfattoquotidiano.it - L’Ai offre potenziali benefici per la sanità, ma bisogna evitare che acuisca le disuguaglianze

di Sara Gandini e Paolo BartoliniIl percorso è segnato e non possiamo farci nulla: l’intelligenza artificiale (AI) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs) stanno progressivamente plasmando non solo la ricerca scientifica e il futuro dell’assistenza sanitaria, ma anche le nostre vite. La promessa è quella di migliorare la ricerca di informazioni di uso comune e l’accessibilità ai servizi, e pure di ottimizzare le decisioni cliniche e affrontare i determinanti sociali delle diseguaglianze in termini di salute. Tuttavia, uno studio recente pubblicato su Cell Reports Medicine evidenzia che, senza interventi mirati per mitigare i bias (pregiudizi) e aumentare l’accessibilità digitale,potrebbe non solo fallire nel colmare lesanitarie esistenti, ma addirittura aggravarle.