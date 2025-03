Quotidiano.net - L’agricoltura in Italia è sempre più “digitale”. Il ruolo dell’AI nel settore primario

Bologna, 28 marzo 2025 - In un incontro organizzato a Bologna nella giornata di giovedì 27 marzo, la societàna R&D Agrofarma ha presentato, con il contributo offerto da Areté Consulting, il proprio report semestrale sull'andamento dell'agricolturana e dell'intero comparto agricolo del nostro Paese. Dall'Osservatorio in questione sono emersi dati di particolare rilevanza sulla situazione del, dalla notevole crescita della Superficie Agricola Utilizzata destinata all'agricoltura di stampo biologico fino all'importanza delle moderne tecnologie per la difesa delle colture, confermata anche dagli ultimi orientamenti politici europei. Agrofarma, l'Associazione nazionale Imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica, prosegue nella propria crescita attraverso la collaborazione con numerosi enti di ricerca pubblici e privati.