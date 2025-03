Ilrestodelcarlino.it - Lager fascisti, oggi inaugura la mostra

alle 17 nella sede Anpi di via Roverella 26 verràta lastorico documentaria "I campi di concentramentoin Italia. Corrispondenza da e per i luoghi della persecuzione", che rimarrà aperta fino al 26 aprile 2025. Lariguarda la corrispondenza da e per i luoghi della persecuzione di cittadini italiani anti, di cittadini italiani di fede ebraica, di ebrei stranieri, di zingari (Rom e Sinti), di stranieri sudditi di ‘paesi nemici’. La documentazione esposta, composta da lettere e cartoline, è parte della collezione tematica di Gastone Benini, vicepresidente della sezione Anpi di Cesena e socio del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Cesenate ‘Ennio Giunchi’. Tutta la corrispondenza da e per i campi di concentramento subiva una stretta censura da parte delle autorità fasciste.